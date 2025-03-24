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Ветерана СВО нашли с проломленной головой: Тело бросили под мост в приморском селе, основанном украинскими переселенцами

Ветерана СВО нашли с проломленной головой: Тело бросили под мост в приморском селе, основанном украинскими переселенцами

В Приморье нашли мёртвым местного жителя, который участвовал в СВО и чеченском конфликте.В селе Хороль Приморского края был найден с пробитой головой мужчина, местный житель по имени Николай, пишет MK.

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