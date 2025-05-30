Не любит народ правду слушать...

ЕА

Евгений Алексеенко

Верховному не до народа,он за 25 лет правления страну превратил в свою вотчину,идеология у него только одна,сколько еще перебывать у власти,неужели он не задумывается как о нем будут говорить в стране,как о Хрущеве или Горбатом с ЕБН_пьянчуге?!