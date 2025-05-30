Не любит народ правду слушать...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минутка  совпадений   и размышлений.Недавно   широко известный  в  узких  кругах  автор "Русского  молчания" Р.

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Комментарии
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АМ
Александр Мишин
Ктож запретил правильную государственную идеологию? Может к ним вопросы в первую очередь задать надо?
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Верховному не до народа,он за 25 лет правления страну превратил в свою вотчину,идеология у него только одна,сколько еще перебывать у власти,неужели он не задумывается как о нем будут говорить в стране,как о Хрущеве или Горбатом с ЕБН_пьянчуге?!
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Жестко сказано....
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1 час.
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