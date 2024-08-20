ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию разработали в России

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В России разработан ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию. О необходимости этой меры говорили давно, ведь доверчивых сторонников модного питания не обманывал только ленивый.
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