«Если первые национальные проекты возникли как реакция государства на кризисную ситуацию в сферах, где чисто рыночные подходы были неприемлемы по социальным причинам, то заявленные на 2025 год 19 новых национальных проектов — следствие общего пересмотра роли государства в экономике в новых для России международных условиях», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая результаты нацпроектов.