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Чинквини: «Я по-прежнему считаю, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»

Чинквини: «Я по-прежнему считаю, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини, работавший также менеджером сборной России, поделился мнением о выступлении Александра Кокорина в Италии.

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