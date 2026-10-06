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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 06.10.2026. Новые перспективы и размышления, приятные встречи и спонтанные решения.

Овен, утренние часы этого дня располагают к спокойной медитации, которая способна привести к глубоким инсайтам и умозаключениям.

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