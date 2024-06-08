Cult of the Lamb получит локальный кооператив в крупном обновлении 12 августа Новый ...

Cult of the Lamb получит локальный кооператив в крупном обновлении 12 августаНовый анимационный трейлер Cult of the Lamb от Massive Monster показал, что 12 августа в новом бесплатном расширении Unholy Alliance появится возможность локального кооператива.
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