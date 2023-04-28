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Полиция совместно с лесничествами проверит лесные массивы на территории Екатеринбурга

Из-за жарких погодных условий силовики профилактируют лесные пожары. Сотрудники екатеринбургской полиции совместно с городским и областным лесничествами организуют профилактические рейды в лесных массивах, расположенных на территории столицы Урала.

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