Артиллеристы группировки «Запад» ударили по силам ВСУ из «Ураганов»

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили скопления живой силы ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.
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