Тысячи людей собрались в Варшаве на митинг оппозиции в преддверии выборов

В воскресенье тысячи людей провели митинг оппозиции «Марш миллиона сердец» в Варшаве. Через две недели в стране пройдут выборы, которые, по мнению либеральной партии «Гражданская платформа», могут определить будущее место Польши в Европейском Союзе и общее положение с демократическими свободами в стране, сообщает Noi.