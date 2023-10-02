Тысячи людей собрались в Варшаве на митинг оппозиции в преддверии выборов

В воскресенье тысячи людей провели митинг оппозиции «Марш миллиона сердец» в Варшаве. Через две недели в стране пройдут выборы, которые, по мнению либеральной партии «Гражданская платформа», могут определить будущее место Польши в Европейском Союзе и общее положение с демократическими свободами в стране, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии