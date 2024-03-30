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Петербургский дневник

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В России открылось первое отделение вызовов врачей на дом

В России открылось первое отделение вызовов врачей на дом

Оно разгрузит поликлиники и сократит время прибытия медиков В подмосковном жилом комплексе «Первый квартал» заработало первое в России отделение обслуживания вызовов врачей на дом, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.

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