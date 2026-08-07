Швыдкой заявил, что "Интервидение" состоится в 2026 году

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в этом году. Саудовская Аравия не отказывается от его проведения, заявил ТАСС специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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