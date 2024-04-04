Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Удивительно , сколько придурков можно превратить в зомби с помощью телефонного гипноза ! Это , так называемые , *исти...Гипноз, глупость ...
  • Владимир Акулов
    Уже 3 года слезы без всякой причины текли из глаз...Особенно зимой... Но вот попробовал во время ут...Почему слезятся г...
  • lady lyudmila
    С жаром!Врач Холли Берри ...

Травматолог Кучеев рассказал, в каких случаях врач может не увидеть перелом на рентгене

Травматолог Кучеев рассказал, в каких случаях врач может не увидеть перелом на рентгене

Думали, растяжение, оказался перелом. Часто ли бывает такое в травмпунктах? И что будет, если врач не заметит перелом на снимке? Существует ли метод, который на 100% подтвердит отсутствие перелома? Узнали у травматолога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх