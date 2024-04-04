Травматолог Кучеев рассказал, в каких случаях врач может не увидеть перелом на рентгене

Думали, растяжение, оказался перелом. Часто ли бывает такое в травмпунктах? И что будет, если врач не заметит перелом на снимке? Существует ли метод, который на 100% подтвердит отсутствие перелома? Узнали у травматолога.
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