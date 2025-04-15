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Экс-советник Байдена сообщил об окончании эпохи помощи США Украине

Экс-советник Байдена сообщил об окончании эпохи помощи США Украине

Эпоха поддержки Киева со стороны США подошла к концу. Об этом 14 апреля заявил бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации экс-президента Джо Байдена Дэвид Шимер.

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