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В Госдуме назвали зарплату, необходимую для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

В Госдуме назвали зарплату, необходимую для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Светлана Бессараб рассказала, что для получения хорошей пенсии необходимо получать от 120 тысяч рублейСоциологический опрос, проведённый сервисом SuperJob, показал, что идеальная пенсия для среднестатистического гражданина России составляет 47 600 рублей.

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