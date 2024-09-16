Громкое дело о взятке крупному чиновнику завершено в Приморье

Следственный комитет Приморского края завершил расследование громкого дела о взятке, которая была передана бывшему главе администрации Спасского района Андрею Колоту директором аграрной компании ООО «Мерси Агро Приморье», Александром Дмитриевым, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.
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