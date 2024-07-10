Зеленский в США потребовал 128 истребителей F-16 для ВС ВСУ Потерявший легитимность президент Украины накануне вместе с супругой прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
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Зеленский в США потребовал 128 истребителей F-16 для ВС ВСУ Потерявший легитимность президент Украины накануне вместе с супругой прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
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