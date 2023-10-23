Что скрывается за соблазнительными фотографиями китайских «деревенских» девушек

Соблазнительные китайские девушки. В последнее время интернет заполонили фотографии невероятно красивых азиатских девушек, которые в невесомых одеждах собирают перец чили и готовят еду за грубым деревенским столом.
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