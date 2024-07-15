Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

Инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях Мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о том, что инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях Москвы, еще в пятнадцати продолжаются работы.