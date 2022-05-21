Люди государевы: тест RT о политиках царской и императорской России

У каждого монарха России были свои сподвижники, помогавшие им управлять государством. Дьяк Висковатый времён Ивана Грозного или фаворит Екатерины II Григорий Орлов вошли в историю и как приближённые правителей, и как государственные деятели.
У каждого монарха России были свои сподвижники, помогавшие им управлять государством. Дьяк Висковатый времён Ивана Грозного или фаворит Екатерины II Григорий Орлов вошли в историю и как приближённые правителей, и как государственные деятели.
Свежие комментарии