Делегация партии Имрана Хана провела встречу с «заклятым врагом»

Встречу с лидером радикальной исламистской партии «Движение улемов ислама — Фазл» (ДУИ-Ф) Фазлом-ур-Рехманом в его резиденции провела делегация оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Имрана Хана во главе с экс-спикером парламента страны Асадом Кайсером, 27 октября сообщило агентство The Dawn.