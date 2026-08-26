С 1 сентября в российский перечень объектов для трансплантации добавят нервы и кожу

Документы будут действовать до 2031 года, а пересадка ряда органов остается бесплатной по ОМС С 1 сентября в России расширят перечень объектов, пригодных для трансплантации: в него включат кости, нервы, спинной мозг, а также кожу и ее слои.
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