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С 1 сентября в российский перечень объектов для трансплантации добавят нервы и кожу

С 1 сентября в российский перечень объектов для трансплантации добавят нервы и кожу

Документы будут действовать до 2031 года, а пересадка ряда органов остается бесплатной по ОМС С 1 сентября в России расширят перечень объектов, пригодных для трансплантации: в него включат кости, нервы, спинной мозг, а также кожу и ее слои.

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