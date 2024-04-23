Амстердам: Готовится объемный документ для Комиссии США о преследовании УПЦ

Глава юридической компании Amsterdam & Partners LLP в интервью тележурналисту Такеру Карлсону рассказал о работе над документом, который подадут в Комиссию США по международной свободе вероисповедания (USCIRF).
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