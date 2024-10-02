Губернатор Травников принял участие в рабочем совещании вице-премьера Савельева по развитию аэропортовой инфраструктуры страны

Совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» во время рабочей поездки в наше регион провёл Вице-премьер РФ Виталий Савельев.
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