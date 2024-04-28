Визит Госсекретаря США в Китай - это тот самый случай, когда оценивать стоит не по тому, о чем говорили и что решили, а как было все обставлено.
"Когда он уедет?" Блинкен оказался для Си хуже незваной тещи
Комментарии
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Геннадий Ушаков
Кому этот Блинкен нужен? Я, пенсионер, и то как его увижу переключаю канал. Как он надоел со своим хамством, наглыми требованиями делать все как это удобно США и во вред собственной Родины. Неприятный тип.
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12 час.
Виктор Шилин
Как же так то, барина нах послали...
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8 час.
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