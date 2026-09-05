Сколько "львов" Ким Чен Ына вступает в бой прямо сейчас. Расчёт Запада строился на том, что администрации Трампа удастся "очаровать" Ким Чен Ына и отвлечь Пхеньян от военно-технического сотрудничества с Москвой.