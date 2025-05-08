Невероятное открытие ученых из Чикаго: Диета, улучшающая целостность мозга

Исследование, проведенное учеными Университета Иллинойс, охватило около 3000 участников и показало, что чем ближе рацион испытуемых к средиземноморской диете, тем лучше состояние белого вещества в их мозге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии