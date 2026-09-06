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Шварц об Овечкине и Кураньи на матчах «Динамо»: «Это показывает культуру и идентичность клуба»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признался, что не общался с бывшим нападающим бело-голубых Кевином Кураньи перед матчем со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

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