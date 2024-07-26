Для посетителей городского бассейна в парке «Ходынское поле» работает кафе

Летние кафе обслуживают примерно каждого 10-го посетителя городских бассейнов. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг, с начала купального сезона гости заказали 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого.