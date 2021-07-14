Реформа российского футбола, Федерер пропустит Олимпиаду, сборная лучших игроков Евро, Швед в ЦСКА, Влашич рвется в «Милан» и другие новости утра

Лена МиськоСпортРеформа российского футбола, Федерер пропустит Олимпиаду, сборная лучших игроков Евро, Швед в ЦСКА, Влашич рвется в «Милан» и другие новости утра☕️ Доброе утро! На дворе среда, кофе уже готовится, так что просыпаемся и читаем наш ежедневный дайджест 👇 1.Вернуться к статье1482НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRuslan ZakirovЧто за лохи составляли символическую сборную Кубка Америки? Почему отсутствует так высокооцениваемый и прогнозируемый Макс полузащитник Барриос.Максим КомаровУ Вильмара конкурент серьезный по позиции - Каземиро. Все-таки, бразилец лучший на этой позиции в мире. Ну и он в финале играл. А Барриос провёл турнир очень мощно.Максим КомаровКуда лучше, чем выступили на Евро широко разрекламированные Крал и Ларссон, или, например, высокооплачиваемый Роман Зобнин.Лена МиськоНикто из нас, в отличие от тебя, не писал тут что цена на игрока выросла до 100 млн, и что он - лучший игрок турнира… так что Руслан совершенно точно указал на твой «прогноз»Максим КомаровИ что? Мне вообще все равно, кто и что тут писал или не писал. А я при своём мнение остаюсь: Барриос - один из лучших футболистов этого турнира. Думаю, что в десятке, как минимум. И Зенит продаст его очень дорого, скорее всего. Не дешевле Паредеса.Максим КомаровКрал начал Евро в старте, но быстренько оттуда вылетел. Ларссон не сыграл ни одной минуты. Из-за Зобнина с турнира вылетела сборная России. И за что минус? До Евро Крал переходил в Вэст Хэм за 25-30 млн, Ларссон в Барселону, а Зобнин, вообще, выбирал (тут ему судьи не нравятся). И где теперь все эти претенденты?Максим КомаровОдин Промес уверенно движется в направлении, выбранном ещё в Аяксе. В тюрьму! Вот этот парень своего добьётся.Лена Миськодаже отвечать на этот бред ничего не хочуRuslan ZakirovНе понял. А Нголо Канте и скажем Жоржиньо что хуже Каземиро?Ruslan ZakirovТак я и не прогнозировал Ларссона, Крала и Зобнина в составе лучших на ЧЕ.Максим КомаровНе хуже. Каземиро лучший, если брать за несколько последних лет. Субъективный момент.сергей озеровМинистр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что нового главного тренера сборной России по футболу назначат уже скоро. «В ближайшее время, до проведения отборочных матчей чемпионата мира. Считаю, что сборную должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития футбола», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт». На Евро-2020 сборная России не преодолела групповой этап. Она одержала единственную победу над Финляндией со счетом 1:0 и проиграла сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Следующий матч России в отборочных матчах ЧМ-2022 пройдет 1 сентября, когда состоится домашняя встреча с Хорватией.сергей озеровОдин вопрос, кто будет назначать нового главного тренера сборной России-Минспорта или РФС? А может спросим у голландцев,как с реформой отечественного футбола? Вот ведь позорище. Или опять волевым решение-пальцем в небо?Сергей МикульскийУ нас как всегда разговоров много, а дела мало. Опять назначат какого нибудь Луческу или ему подобного.сергей озеровФутбольный блогер и автор Eurosport Павел Городницкий рассказал, почему «Рубин» не станет продавать Хвичу Кварацхелию летом 2021-го. «Хвича Кварацхелия не уйдет из «Рубина» этим летом, хотя пару месяцев назад отец Хвичи говорил, что «мы в России больше играть не собираемся». Намекая, что Хвича не перейдет в «Зенит». Ну и в принципе это были такие понты, которые потом отец Хвичи оправдывал тем, что его неправильно поняли. Насколько я знаю, сам Хвича тоже собирался в Европу. Но как все происходит – звонят представители европейских клубов в «Рубин», или отправляют факсы, а там отвечают: «Мы не продадим Хвичу за 18 млн евро». Потому что «Рубин» хочет продать Хвичу дороже, например, за 30. Контракт действует до 2024 года – нет необходимости сейчас его продавать, потому что в ближайшем сезоне он может зажечь в РПЛ, зажечь в еврокубках и следующим летом уйти уже за другие деньги. А кого же тогда продаст «Рубин»? Как я понимаю из ленты новостей, продадут Карла Старфельта и на эти деньги спокойненько проживут с Хвичей, со Слуцким и перспективами попасть в Лигу чемпионов», – сказал Городницкий на своем ютьюб-канале.сергей озеровПивоваренная компания Heineken готова выйти на российский футбольный рынок, если закон о пиве будет принят. «Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам», – приводит РБК слова источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС. В документации Hypercube сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с голландской пивоваренной компанией Heineken на 2 млрд рублей, который увеличит желание зрителей приходить на стадион.сергей озеровАгааа,вот оказывается где собака порылась,вот она какая реформа российского футбола- голландская пивная Heineken- Hypercube(голландская компания) и 2 миллиарда рублей (почти 23 млн евро). И все же,где же глубинная реформа российского футбола? Не хочется верить,что в основе перестройки российского футбола лежит голландское пиво. Посещаемость стадионов с пивом,это коммерция,прибыль,чей-то доход....но никак не реформа российского футболаЛена Мисько«Пенальти на Стерлинге назначен правильно. Чистый контакт». /// Председатель cудейского комитета УЕФА о полуфинале Евро Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о моменте с назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1 доп. время). «Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – сказал Розетти. Матч между Англией и Данией судила бригада арбитров во главе с Данни Маккели. https://www.sports.ru/football/1099138800-predsedatel-cudejskogo-komiteta-uefa-penalti-na-sterlinge-byl-naznache.html?sl=1сергей озеровНу,наконец-то проснулись,увидели,что контакт все-таки был. И контакт действительно был и Стерлинг не нырял. Да,возможно,он шел на умышленное столкновение,ну а кто этого не делает,когда есть возможность? Сколько сильнейших игроков цеплялись за частокол ног -не перечесть и ничего,а тут прям Везувий. Просто кому-то это не понравилось.Но меня,конечно,не удивили наши эксперты,которые зудели в громком негодовании. Про наших судей они как бы забыли насовсем,когда пенальти из воздуха придумывали,вот просто из ничего,потому что хозяину так было надо.Позорники.Лена МиськоСергей Федоров стал главным тренером ЦСКА /// Бывший форвард сборной России Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА. Федоров, также являющийся членом наблюдательного совета армейцев, сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года. «По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал назначение президент ЦСКА Игорь Есмантович. 51-летний Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. Он впервые в карьере займет пост тренера. Федоров – трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).Лена Мисько“Есть все шансы жить”: врач расшифровал результаты КТ певицы МакSим “Есть все шансы жить”: врач расшифровал результаты КТ певицы МакSим🙏🙏🙏 Последние результаты явно говорят о вирусной пневмонии на фоне COVID-19 с серьезными осложнениями. Уже на протяжении практически месяца певица МакSим находится в тяжелом состоянии, погруженная в состоянии искусственной комы. Ее PR-директор, а также менеджер периодически делятся новостями о ее состоянии. Как ранее писал Topnews, Богушевская обрадовал поклонников певицы, что она периодически приходит в себя. Также она поспешила опровергнуть и информацию о развившимся сепсисе. Сегодня же появилась информацию последней КТ-диагностики МакSим. Снимки появились в распоряжении журналистов Telegram-каналу Life Shot, а расшифровал их терапевт Андрей Звонков. По его словам, последние результате явно говорят о вирусной пневмонии на фоне COVID-19. Кроме того, последствиями тяжелого состояния артистки стал плеврит (дыхательная недостаточность, вызванная бактериальной инфекцией), пиелонефрит (поражение почек – осложнения на фоне “ковида”). Однако одним из опаснейших осложнений для жизни пациента является воспаление желудочков головного мозга или полисинусит. Как пояснил Звонков, с этим заболеванием можно в целом справиться при помощи антибиотиков, однако процесс лечения и восстановления после того осложнения будет длительным «Это всё достаточно опасно, но раз она ещё жива, значит, у неё есть все шансы жить. У молодых всегда шансы больше», – подчеркнул Звонков.🙏🙏🙏 При этом Богушевская пояснила, что МаакSим периодически приходит в сознание, однако полноценным его назвать сложно, так как оно происходит на фоне медикаментозного сна.Лена Миськоне забывайте, что сегодня в 20:30 все теле- и радиоприемники страны, да что там страны, всего мира, должны быть настроены на частоту Матч-ТВ или Матч-ПремьерАлевтина ТрофимоваЧЕ рядом не стоит)Лена МиськоМакрон вчера тоже сказал, что идите лесом, обязательно все будут вакцинироваться. Вход в театры-музеи-рестораны либо с QR -кодом, либо с ПЦР-тестом, с 15 сентября все тесты платныеЛена МиськоВот она дилемма гуманизма Иногда гуманность должна быть жестокойАлевтина ТрофимоваЯ одного не понимаю, почему медики отказываются от прививок? Это уже за граньюЛена МиськоПо тем же причинам, почему крестят ракетыЛена Мисько⚡️ Состав, который Руй Витория выбрал на матч против «Рубина» Бакаев - Мелкадзе - Мирзов – кавказская тройка в нападении! 🔥 @spartak_sportsruЛена МиськоСостав соперникаЛена Миськоудачи нашим... и хорошей игры!Лена МиськоОпытный Черевченко знает, что нельзя выигрывать предсезонные турнирыЛена МиськоХимки – Сочи – 2:3 (0:1) Голы: 0:1 – Родригао (13), 1:1 – Себаи (63), 1:2 – Заика (69), 2:2 – Алиев (74), 2:3 – Юсупов (80). «Химки»: Генералов, Дагерстол, Идову (Массуренко, 65), Глушаков (Бабика, 46), Набиуллин (Тихонов, 46), Сабович (Корян, 65), Данилкин, Себаи (Садыгов, 79), Камышев (Соколов, 65), Стоинович, Кухарчук (Трошечкин, 46). «Сочи»: Заболотный, Барач, Родригао, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.Лена МиськоСегодня надо проиграть по 2 причинам 1. Чтоб случайно не выиграть кубок 2. Чтоб обыграть в 1 туре в РПЛ :)))Алевтина ТрофимоваБыл бы шансЛена МиськоЖаль не с игры, но пенальти тоже ничегоЛена МиськоВот это пасищеЛена МиськоМелкадзе - Бонуччи стайл )))Лена МиськоТалалаев - тренерЛена МиськоШум врубили не хилоЛена МиськоЭто только на тв или прям на стадионе?Лена МиськоКоля-Николай просто съедает ХвичуЛена МиськоГосподи, неужели я вижу как Спартак в короткий пас играетЛена МиськоСпартаку в квалификации ЛЧ скоро играть, хорошо, что уже неплохо бегаютЛена МиськоГенич... Он думает это остроумно былоЛена Миськослабак, извинился. Фу!Лена МиськоЯ не понимаю, что хочет увидеть от связки Мирзов- Айртон наш ГТ... Айртону надо освобождать бровку, а он упирается в РезиуанаЛена МиськоС Глушенковым ещё есть смысл наигрывать, тот в центр, в штрафную будет смещаться оставляю бровку для АйртонаАлевтина ТрофимоваУводить защитника за собой, открывая путь Айртону.Лена МиськоМелкадзе прям рвет и мечетЛена МиськоРубиновые хорошо наших гоняют!Лена МиськоХвиче-то ЖК должны были показатьЛена МиськоМелкадзе опять молодцомЛена МиськоВ Спартаке сейчас реально рубятся на свежую (светлую) голову за место в составе. И это круто, когда такое было?Алевтина Трофимованадо дождаться сезона. В межсезонье у Кононова все летали и всех возили. А потомАлевтина ТрофимоваА что толку? Промес, Ларссон, Крал и Зонбин на лавке сидеть не будут не при каких обстоятельствах. Или играют они, или они уходят. Всё просто. Места в составе нетЛена Миськодевушка, Вы зачем столько ошибок в фамилии Ромки сделали? ))Ruslan ZakirovВАРы уже ближе к началу сезона: чистейший пенальти на Мозесе, прямая красная корейцу. Про фол на Мозесе - это только тупые русские комментаторы и питерские ВАРы могут не понимать, что на планете Земля действуют законы гравитации. Мозес должен был подпрыгнуть над ногами соперника и пролететь параллельно земле метров 5-7?Лена Миськода ну симуляция там была.... Мозес подпрыгнул до контакта и вверх, а не вперед. Опустился на ноги защитника, поджимая колени.Лена Миськогипотетически, конечно, защитник такими действиями сбивает игрока атаки с ритма, лишает пространства и времени. Но по правилам нарушения не былоRuslan ZakirovАлло. Это фол. Один не играет вообще в мяч, а второй об него спотыкается.Лена Миськоесли бы Мозес бежал вперед, а он подпрыгнул практически на местеЛена МиськоЕсли бы Мозес не прыгнул, был бы пенальтиЛена Миськонадо было ломиться насквозь и вылететь на пару месяцев правильно, что не сделал такАлевтина ТрофимоваМеня вот это все время раздаражает. Что все рассмаиривают действия атакующего игрока. А то что дурак защитник делает никого не волнует. Прыгнул в подкат и не сыграл в мяч. Напад задел твою ногу - пенальтиЛена Миськоя выше уже писала Мозес подпрыгнул на месте и, опускаясь, поджимал ноги, заваливаясь.... ноги начал поджимать еще до контакта. Шел на пенальтиЛена МиськоХороший тайм, Рубина почти не видно.Лена МиськоМеня больше всего поразил, момент когда Айртон догнал Бакаева младшегоЛена МиськоШКУРИН СНОВА ЗАБИВАЕТ Какие же гении работают в ЦСКА. ? @karpinside Telegram (https://t.me/pervsport/686) Первый спорт ❗️Илья Шкурин забил второй гол в двух матчах за киевское «Динамо»: форвард, права на которого принадлежат ЦСКА, отличился в матче против «Сьона»Лена Мисько❗️FINA: Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, отобравшиеся на Олимпийские игры в Токио, отстранены на основании данных московской антидопинговой лаборатории.Лена Мисько⚡️ Всероссийская федерация плавания будет бороться за отстраненных спортсменов "Мы получили соответствующую информацию от FINA, мы будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде", - сказал глава федерации Владимир Сальников РИА Новости.Лена МиськоБакаева затоптали (((Лена Мисько❗️Российские вещатели Олимпийских игр в Токио (Первый/ВГТРК/Матч) за девять дней до старта Игр так и не пришли к соглашению по показу Олимпиады и не поделили трансляции в равных долях согласно контракту. Этим объясняется отсутствие конкретных соревнований в сетках телеканалов на первые дни ОИ. Пока со 100% уверенность можно сказать о том, что Открытие на Первом, а закрытие на ВГТРК.Лена МиськоА вы говорите у Нижнего денег нет за неделю до старта РПЛЛена Миськоотрезок с прессингом перед голом топЛена МиськоСоболь - умница!!!Лена Мисько3:0Лена МиськоРРООММККАА!!!Лена МиськоЭто просто ....Лена МиськоСлишком хороший Спартак Это опасноЛена Миськоа пас Игнатова?... красотища!Лена МиськоТеперь надо очень аккуратно с физикойЛена МиськоУАУ!!!!Лена Мисько4;0Лена Миськовсё залетает ДЖИК!!!Лена МиськоЭто лучшее исполнение с этой точки что я видела за последние годыАлевтина ТрофимоваЗоб и Джик свою норму на сезон выполнили.Лена МиськоПосле 4:0 Витория дал поиграть молодёжи. Вышли Промес и Ларссон )))Лена МиськоНадеюсь, Зарема на какое то время заткнется и оставит Руя в покое.Лена МиськоГенич так старается... сглазитьЛена МиськоИгнатов - красавец, должен играть 10ку в первых турах игра в касание - топЛена МиськоАйртона научили поднимать мяч?Лена МиськоЕщенко!!Лена МиськоПохудел вродеЛена МиськоМежду тем, до квалифая недели три, а правого защитника в команде нет.Лена МиськоПосле таких игр скажут и не нужен никтоЛена МиськоЕсть Рассказов, на подмене Ещенко АгаЛена МиськоЕщё и по арендам раздадутЛена МиськоПоэтому я хотела чтоб проиграли. ... Теперь все, без шансов на что-то хорошееЛена МиськоКак же Ларссон классно позицию находит Было бы кому дать нормальноАлевтина ТрофимоваУ Руи хорошие заботы - выбрать состав.Комментировать
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