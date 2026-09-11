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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сафонову будет тяжело стать обладателям трофея имени Яшина – не хватает матчей на ЧМ». Гранат о вратаре «ПСЖ»

Владимир Гранат оценил шансы Матвея Сафонова выиграть трофей имени Льва Яшина. Вратарь сборной России и «ПСЖ» вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 2026 года по версии France Football.

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