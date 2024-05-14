К 2027 году Китай будет контролировать до 45 % всех мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографииАналитики TrendForce попытались сформировать срез географического распределения предприятий по выпуску чипов на контрактной основе по пяти основным регионам: Тайвань, Китай, США, Южная Корея и Япония.