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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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К 2027 году Китай будет контролировать до 45 % всех мощностей по выпуску чипов с ...

К 2027 году Китай будет контролировать до 45 % всех мощностей по выпуску чипов с ...

К 2027 году Китай будет контролировать до 45 % всех мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографииАналитики TrendForce попытались сформировать срез географического распределения предприятий по выпуску чипов на контрактной основе по пяти основным регионам: Тайвань, Китай, США, Южная Корея и Япония.

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