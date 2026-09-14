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МОСИНФОРМ

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Московская фехтовальщица завоевала медаль на Всероссийском турнире

Московская фехтовальщица завоевала медаль на Всероссийском турнире

Бронзовым призером Всероссийского юниорского турнира по фехтованию стала представительница Москвы Алла Айдарова.

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