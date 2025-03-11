Госдеп США подтвердил, что Зеленского не будет на встрече 11 марта в Джидде

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что президента Владимира Зеленского не будет на встрече американской и украинской делегаций, которая состоится 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).
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