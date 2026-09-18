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Экипаж Ил-76 МЧС России получил награды за тушение пожаров в Сербии

Экипаж Ил-76 МЧС России получил награды за тушение пожаров в Сербии

В Сербии наградили российских пилотов, которые помогали тушить природные пожары. На Балканском полуострове Ил-76 совершил более 60 вылетов и сбросил почти три тысячи тонн воды на горящие леса.

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