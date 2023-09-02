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Швентек, отдав один гейм Юван: «Играть с ней – как играть с сестрой. У меня не очень много подруг, а она – лучшая»

Она отдала сопернице всего один гейм – 6:0, 6:1. «Мне не понравилось то, что я выигрывала у лучшей подруг.

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