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Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы. Проводим соревнования, чтобы пропагандировать хоккей, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины»

Президент ФХР высказался об открытии международного турнира Student hockey Asia Challenge 2023. Торжественная церемония состоялась 23 ноября во Владивостоке.

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