Сразу 15 знаменитостей задержали в Турции в рамках дела о наркотиках

После проведения следственных действий их планируют доставить в прокуратуру для дачи показаний В Стамбуле прокуратура распорядилась задержать 18 человек в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым