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Мечта жительницы Алтайского края сбылась благодаря Андрею Малахову

Мечта жительницы Алтайского края сбылась благодаря Андрею Малахову

Женщина работает в местном Доме культуры Жительница села Сростки Алтайского края Наталья Воронкова стала участницей программы "Привет, Андрей!" (12+) на телеканале "Россия 1".

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