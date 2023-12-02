Пуленепробиваемый кузов Tesla Cybertruck испытали обстрелом из пистолетов

Спустя четыре года после дебюта прототипа Tesla Cybertruck компания наконец-то показала свой электрический пикап в товарном виде на заводе в Остине — во время презентации в штате Техас американский автопроизводитель передал первые экземпляры клиентам, а также раскрыл часть информации о новинке.
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