Пуленепробиваемый кузов Tesla Cybertruck испытали обстрелом из пистолетов

Спустя четыре года после дебюта прототипа Tesla Cybertruck компания наконец-то показала свой электрический пикап в товарном виде на заводе в Остине — во время презентации в штате Техас американский автопроизводитель передал первые экземпляры клиентам, а также раскрыл часть информации о новинке.