Berg PRESS

561 подписчик

Apple iPhone 14 обретёт возможность связи с экстренными службами через спутники

Apple iPhone 14 обретёт возможность связи с экстренными службами через спутники

Согласно прогнозам известного эксперта издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), в iPhone 14 появится возможность отправлять текстовые сообщения экстренным службам с помощью спутников — там, где обычная мобильная связь недоступна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх