Погода изменила планы: в Приморье отменили внутренние авиарейсы

В Приморском крае второй день подряд переносят часть авиарейсов из-за метеоусловий. Несмотря на то, что 28 марта погода нормализовалась по сравнению с предыдущим днем, сразу два маршрута сдвинули более, чем на сутки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморского края.
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