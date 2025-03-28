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Погода изменила планы: в Приморье отменили внутренние авиарейсы

Погода изменила планы: в Приморье отменили внутренние авиарейсы

В Приморском крае второй день подряд переносят часть авиарейсов из-за метеоусловий. Несмотря на то, что 28 марта погода нормализовалась по сравнению с предыдущим днем, сразу два маршрута сдвинули более, чем на сутки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморского края.

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