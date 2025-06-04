Во Франции проходят испытания мобильные мини-фабрики по производству FPV-дронов в непосредственной близости от «передовой»

FPV-дрон – это беспилотный летательный аппарат с камерой, где видеопоток идёт через передатчик, установленный непосредственно на дроне на приемник, который установлен в очках, шлеме или мониторе оператора.
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