Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая

Дональд Трамп пообещал защитить Гренландию от "российской агрессии" и "китайской экспансии". Ролик с такими заявлениями глава Белого дома опубликовал на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на остров.
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