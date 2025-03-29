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Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая

Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая

Дональд Трамп пообещал защитить Гренландию от "российской агрессии" и "китайской экспансии". Ролик с такими заявлениями глава Белого дома опубликовал на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на остров.

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