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Нилов внес проект о владении русским языком для получения гражданства

Нилов внес проект о владении русским языком для получения гражданства

В Госдуме обсуждают возможность ужесточения правил предоставления гражданства. Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой сделать знание русского языка обязательным условием для определенных групп мигрантов.

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