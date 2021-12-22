В Москве чествовали лауреатов Международного Пушкинского конкурса

Пушкинских учителей теперь - 1050."За эти несколько дней мы вновь почувствовали счастье быть той большой страной, которая перестала существовать 30 лет назад", - эти слова звучали от белорусов и узбеков, представителей Приднестровья и Киргизии.
Пушкинских учителей теперь - 1050."За эти несколько дней мы вновь почувствовали счастье быть той большой страной, которая перестала существовать 30 лет назад", - эти слова звучали от белорусов и узбеков, представителей Приднестровья и Киргизии.
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