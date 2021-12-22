Российская газета

17 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Один был с окладистой бородой. Это ему 18 лет?Возбуждено уголов...
  • Алексей
    Странная ситуация. В том что женщина не успела оформить землю , виноваты исключительно чинуши, а наказали в итоге не ...Верховный суд раз...
  • Крым НАШ Крымский
    Верховный суд раз...

В Москве чествовали лауреатов Международного Пушкинского конкурса

Пушкинских учителей теперь - 1050."За эти несколько дней мы вновь почувствовали счастье быть той большой страной, которая перестала существовать 30 лет назад", - эти слова звучали от белорусов и узбеков, представителей Приднестровья и Киргизии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх