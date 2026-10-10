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Слюсарь: в Ростовской области 6 человек пострадали при ночной воздушной атаке

Слюсарь: в Ростовской области 6 человек пострадали при ночной воздушной атаке

Шесть жителей Ростовской области пострадали при ночной воздушной атаке. Двум жителям медики помогли на месте, еще четверых доставили в больницы, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

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