Мировое обозрение

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Российский моряк стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирус

Российский моряк стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирус

МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.

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