Глава киевского режима Владимир Зеленский не проявляет политической воли для остановки конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости появления нового лидера на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Додон: евроинтегр...
- Додон: евроинтегр...
- Демократы призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым