В Петербурге скончался актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря, ФедералПресс. На 75-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев, об этом сообщили в пресс-службе Большого театра кукол, где он работал два десятка лет.